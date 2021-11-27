Son dakika: Türkmenistan'da tarihi gün: 9 maddelik anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 9 maddelik anlaşma imzalandı. İmza töreni sonrası Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmakta kararlıyız." dedi.
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile anlaşmaların imza töreninin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir.
TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR HACME ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ
Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum. Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI
Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ediyorum. Bu nişana layık görülmem, bu ziyareti taçlandırmıştır. Kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 13.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.
Başkan Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Aşkabat'a geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı.
Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.
Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.
ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alındı. Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 15'İNCİ LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK
Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.
Başkan Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.
EİT ÜLKELERİNİN LİDERLERİ İLE TİCARİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.
Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.
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