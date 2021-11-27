Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme’nin dedesi babası mı? Müge Anlı’da Müslüme nasıl öldü, ölüm sebebi belli oldu mu?
Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme’nin dedesi babası mı? Mersin’de kaybolduktan 10 gün sonra, olay yerinden kilometrelerce uzakta cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki minik Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tüyler ürperten gelişmeler gündeme oturdu. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenilmişti. Aile üyeleri gözaltına alındı ve sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı ancak Müslüme’nin dedesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından, Müslüme’nin biyolojik babasının dedesi olduğunun öğrenilmesi Türkiye’yi şok etti! Peki, Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme’nin dedesi babası mı? Müge Anlı’da Müslüme nasıl öldü?
Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme'nin dedesi babası mı? Türkiye'yi sarsan olayda her geçen gün kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Müslüme Yağal'ın kaybolması ve cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan süreç, bir ailede yaşanan korkunç gerçekleri de su yüzüne çıkardı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, dede Hasan Yağal tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Peki; Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme'nin dedesi babası mı? Müslüme nasıl öldü, ölüm sebebi nedir?
NE OLMUŞTU?
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.
Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
MÜSLÜME OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.
DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal…
Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
EKİPLERİ TERSE YÖNLENDİRDİLER İDDİASI
Müslüme, ortadan kaybolduktan 10 gün sonra evine 7 kilometre mesafede cesedi bulunmuştu. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendiği belirlenmiş bu durum tepkilere sebep olmuştu. Annesi Selvi Yağal'ın ceset bulunduktan sonra yaptığı duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.
MÜSLÜME ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU MU?
Müslüme ölüm sebebine ilişkin henüz Adli Tıp'tan bir açıklama yapılmış değil.
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- Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme’nin dedesi babası mı? Müge Anlı’da Müslüme nasıl öldü, ölüm sebebi belli oldu mu?
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