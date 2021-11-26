Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş faiz mesajı

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 127 MİLYAR DOLAR"

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası'nın Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye…

Attığımız her adımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye'yi kendi imkan ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5'ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

"FAİZ DÜŞECEK"

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE YÜZDE 20'LERDEYDİK ŞİMDİ YÜZDE 80'E ÇIKTIK"

Şimdi gelirken traktörleri gördüm çiftçilerimizi gördüm Allah'ıma hamdettim. Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Savunma sanayisinde yüzde 20'lerdeydik şimdi yüzde 80'e çıktık. Gelişmiş büyümüş zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görüşmemiştir.