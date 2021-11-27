Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı nedir, ölümcül mü? Nu Varyantı Türkiye’de görüldü mü?

NU VARYANTI NEDİR?

Koronavirüs salgınının yayılımı hızla devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana virüs değişim göstererek pek çok varyanta evrilirken, Kovid-19'un Afrika kıtasında tespit edilen yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor.

Bilim insanları resmi adıyla B.1.1.529 olarak bilinen Nu varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Henüz vaka sayısının az olmasına rağmen çok farklı ülkelerde tespit edilen ve koronavirüsün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış versiyonu olan Nu varyantı bütün dünyayı panikletti.

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.