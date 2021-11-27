Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı nedir, ölümcül mü? Nu Varyantı Türkiye’de görüldü mü?
İlk olarak Güney Afrika’da görülen ve ardından yayılmaya başlayan Nu Varyantı dünyaya alarma geçirdi. Bilinenlerden daha bulaşıcı olduğu düşünülen Nu Varyantı bazı ülkelerde yeni önlemler alınmasına yol açtı. Bilimsel adı “B1.1.529” olan mutasyonun bilinenlerden daha bulaşıcı olabileceği değerlendirmesi üzerine peş peşe uçuş yasakları geldi. "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildiği belirtildi. Peki; Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı nedir? Nu Varyantı Türkiye’de görüldü mü?
Nu Varyantı nedir, ölümcül mü? Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı Türkiye'de görüldü mü? Dünyada yeni önlemlere yol açan ve normalleşmeye dair soru işaretlerini arttıran Nu Varyantı'nın ilk olarak 5 ülkede görüldüğü açıklandı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada; varyantta eşi benzeri görülmemiş sayıda mutasyon olduğuna dikkat çekildi. İşte; Nu Varyantı hakkında merak edilen bilgiler!
NU VARYANTI NEDİR?
Koronavirüs salgınının yayılımı hızla devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana virüs değişim göstererek pek çok varyanta evrilirken, Kovid-19'un Afrika kıtasında tespit edilen yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor.
Bilim insanları resmi adıyla B.1.1.529 olarak bilinen Nu varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Henüz vaka sayısının az olmasına rağmen çok farklı ülkelerde tespit edilen ve koronavirüsün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış versiyonu olan Nu varyantı bütün dünyayı panikletti.
Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.
Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.
Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.
Bir kaç ülkede kendini gösteren Nu varyantının yayılım hızı artış gösterirken, yayılımın görüldüğü ülkeler kırmızı listeye alınıyor, sınırlar kapatılıyor.
Birleşik Krallık, Nu varyantının ülkeye gelmesini engellemek için Güney Afrika uçuşlarını durdurmak için harekete geçerken, İngiliz Sağlık Güvenlik Ajansı, "Şu ana kadar izlediğimiz en endişe verici varyant. Delta varyantından çok daha büyük bir endişe oluşturuyor ve dünya genelinde yeni koronavirüs dalgalarına sebep olabilir" açıklamasını yaptı.
Belçika, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı vakasını bildirdi.
Şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vaka görüldü.
AŞILAR ETKİSİZ Mİ?
Botswana'daki ilk vaka 11 Kasım'da tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 3'e yükselirken varyant, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 kişide, Hong Kong'da da Güney Afrika'yı ziyaret etmiş 1 kişide görüldü. Bilim insanları, varyantın mutasyona uğrama sayısının yüksekliği ve bu mutasyonların çıkıntılı proteinde yoğunlaşması nedeniyle endişeli. Mevcut aşıların virüsü bu proteini hedef alarak etkisiz hale getirdiği, bağışıklık sistemi savunmasına yakalanmayarak aşıları etkisini azaltarak yeni Kovid dalgalarına yol açmasından korkuluyor.
Londra Emperyal Koleji'nden virolog Tom Peacock, yeni varyantın ayrıntılarını bir genom paylaşım sitesine yüklerken, "Çivili proteinde son derece yüksek miktarda mutasyon görülmesi ciddi bir endişe sebebi olabilir" dedi. Peacock, Twitter paylaşımında da mutasyonları "korkunç" diye nitelendirirken, yeni varyantın yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bulaşıcılık oranının henüz bilinmediğini vurgulayan Peacock, bu varyantın çok bulaşıcı olmayabileceğini de ifade etti.
NU VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bu varyantın hangi belirtileri taşıdığına ilişkin bilim insanlarından henüz bir açıklama yapılmış değil.
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