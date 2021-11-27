SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür! "Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım"
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım." dedi.
Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Törende, Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı" takdim edildi.
"BU ÂLİ NİŞANI ŞEREFLE TAŞIYACAĞIM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür açıklaması yaptı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım. Başta Devlet Başkanı kadirli doğanım Sayın Berdimuhammedov'a ve tüm Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, resmi akşam yemeği sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a da eşi Ogulgerek Berdimuhamedova eşlik etti.
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