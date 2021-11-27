SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür! "Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım"

"BU ÂLİ NİŞANI ŞEREFLE TAŞIYACAĞIM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım. Başta Devlet Başkanı kadirli doğanım Sayın Berdimuhammedov'a ve tüm Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.