27 Kasım 2021, Cumartesi
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Türkmenistan'da tarihi gün: İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmakta kararlıyız." dedi. Berdimuhammedov, Başkan Erdoğan'a devlet nişanı taktı. Ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.