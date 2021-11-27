Türkmenistan'da tarihi gün: İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmakta kararlıyız." dedi. Berdimuhammedov, Başkan Erdoğan'a devlet nişanı taktı. Ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.