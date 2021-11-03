Son dakika: Cem Yılmaz, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya destek çıktı!
Son dakika haberleri... Komedyen Cem Yılmaz, bir kez daha teröristlere sahip çıktı. Katıldığı bir canlı yayında, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya destek çıkan Cem Yılmaz akla ziyan ifadeler kullandı.
ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri konusunda talimat verdiğini açıklamasıyla geri adım atan 10 ülke temsilcisi özür dilemişti.
CEM YILMAZ'DAN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA DESTEK: BİR ÜLKEDE BÖYLE ŞEYLER OLMAMALI
Rüstem Batum'un YouTube kanalında söz konusu gelişme ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakılsınlar" çağrılarına yönelik soruya yanıt veren Komedyen Cem Yılmaz, "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli olacak...
- VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2021 yükseköğrenim burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte beklenen rakam...
- Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...
- Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?
- Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...
- EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...
- Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...
- Başvuran parasını alıyor! Zincir marketlere dava açarak alabilirsiniz! BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101...
- Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
- EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
- EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...