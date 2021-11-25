Yaralar sarıldı! 5 milyon kişiye yeni yuva

Türkiye'de birinci el konut satışında TOKİ'nin payı 2017 yılında yüzde 7.5, iken bu rakam 2021 yılında yüzde 17.8'e yükseldi. Elâzığ'a 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi, 302 ahır, Malatya'ya 6 bin 287 konut, bin 555 köy evi 705 ahır, İzmir'e 5 bin 127 konut, 259 işyeri, Giresun'a 619 konut, Rize'ye 364 konut 50 köy evi, 10 işyeri, Kastamonu Sinop ve Bartın'a bin 122 konut, Antalya'ya bin 305 konut, 600 ahır, Muğla'ya 110 konut, 130 ahır olmak üzere toplamda 38 bin 730 konut, 4 bin 120 köy evi, 269 işyeri, 25 okul, 18 cami, 2 yurt pansiyon, bin 737 ahır yapılıyor. Elazığ ve Malatya'da konutların büyük bir kısmı teslim edilirken yılsonuna kadar tamamı bitirilmiş olacak. Türkiye'de ayrıca acilen 1.5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor.

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