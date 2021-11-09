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TOKİ Yusufeli'ni yeniden ayağa kaldırdı! Alevlere teslim olan 52 konut yeniden inşa edildi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından evleri yanan vatandaşlar için hazırlanan yatay mimaride, taş ve ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konutun inşası sürüyor. Sona gelinen konutlarda yapıların yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:35Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 12:23