Millet devletinin yanında! Türkiye Başkan Erdoğan’ın liderliğinde birleşti

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz.

-İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vazgeçmeyeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz,

-MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Paradan para kazanan baronlar, devletin iflas etmesinden medet uman satılıklar, hödükler, namertler galip gelemeyecek.

-MHP MYK Üyesi Muhammed Köse: Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu batan batmayacaktır. (M. Akif Ersoy)

-AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: Tam bağımsızlık uğuruna verilen mücadelenin bir sonucu olduğunu biliyoruz ve buna rağmen ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.

-AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: Siz de, içerideki şubeleriniz de iyi bilin, vazgeçmeyeceğiz. Sizin gibi müstemlekelere rağmen vazgeçmeyeceğiz.

-AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek.

-AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Bugüne kadar tüm krizleri nasıl atlattıysak açılan bu ekonomik savaşı da zaferle sonuçlandıracağız.

-AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu: Dolar 1 TL olsa da siz onu sevmeyeceksiniz. Dolar 50 TL olsa da biz ondan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin yanındayız.

-AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: Kendi çıkarları için ülkemizi karamsar bir tabloya itmeye çalışanlara inat 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz.

-Programcı, şair Serdar Tuncer: Sonuna kadar, sonsuza kadar, malımla, kanımla, canımla devletimin yanındayım.

-Şarkıcı Uğur Işılak: Sokakta bulmadık bu devleti, sokaklara da feda etmeyiz biiznillah.