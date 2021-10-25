TOKİ’den dev hizmet! Milyonlarca konut yenilenecek

5 BİN ŞEHİT YAKINI, GAZİYE KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 bütçesine göre, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın sonuna kadar 800 milyon lira, gelecek yıl 900 milyon lira, 2023-2024 döneminde de 2.1 milyar lira kira yardımı yapılacak. Önceki yıl da yapılan kira yardımı miktarı 642 milyon liraya ulaşmıştı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan faiz sübvansiyonu bu yıl 36 milyon liraya yaklaşırken, üç yıllık dönemde 155 milyon lirayı bulacak. Şehit yakını ve gazileri konut sahibi yapmak amacıyla TOKİ tarafından faiz desteği sağlanacak. Üç yıllık dönemde 5 bine yakın şehit yakını, gaziye faiz desteği verilecek.