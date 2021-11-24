2 ilde 14 FETÖ şüphelisi yakalandı
Adana ve Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 şüphelendi gözaltına alındı. ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen kişilerin işlemleri sürüyor. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
6 KİŞİ YAKALANDI
Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.