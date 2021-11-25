İnternet şifreleri için milyonlarca kullanıcıya uyarı! Eğer şifreniz böyleyse hemen değiştirin! Sadece 1 saniyede kırılıyor

"BİLE BİLE LADES"

Doç. Dr. Ali Murat Kırık'a göre ise listede dikkat çeken en temel nokta seçilen şifrelerin neredeyse hepsinin bir saniyede kırılacak olması. "Klavyedeki harflerin ve sayıların sıralı bir şekilde yazılması şifrelerin ele geçirilmesine adeta davetiye çıkarmakta" diyen Kırık'a göre kolay şifreleri çeşitli şifre çözme araçlarıyla sadece birkaç saniye içinde kırmak mümkün.

Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de isimlerin ve spor kulüplerinin şifre olarak daha sık tercih edildiğini söyleyen Kırık, "Gerek Türkiye gerekse dünyada şifre güvenliği hep ikinci plana atılıyor" diyor. Sadece harf ya da sadece sayılarından seçilmiş şifrelerin hiçbir zaman güvenliği olmadığının altını çizen Kırık, "Bu durumu 'bile bile lades' olarak tanımlayabiliriz. Hesap güvenliği güçlü şifreler oluşturmakla doğrudan orantılı" diyor.