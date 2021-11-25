Son dakika: MSB: Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK mensubu yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/q4cIUfIRAo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2021