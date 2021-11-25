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Son dakika: MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK mensubu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Son dakika: MSB: Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK mensubu yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ ile 2 PKK üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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