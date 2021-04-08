08 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu: Sınırdan kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden ve 'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişi yakalandı." denildi.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Sınırdan kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişi yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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