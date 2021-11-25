Biber gazı yasak mı, suç mu? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi?

'GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN'

Ülkeye kaçak yollardan getirildiği açıklanan biber gazlarına internetten ulaşmak oldukça kolay. Sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları için il emniyet müdürlükleri bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin kaçak biber gazı için 'Gümrük kaçağı ürün' olarak işlem yaptığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin biber gazı kullanımını 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde düzenlendiği belirtiliyor. Mevzuata göre göz yaşartıcı gaz ve silahlar, kanuna aykırı veya sonradan bu hale dönüşen gösteri, yürüyüş, miting gibi eylemlerde kullanılıyor.

Türkiye'de üretimi olmayan biber gazı genellikle Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinden ithal ediliyor. Biber gazının kilo fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor.