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Biber gazı yasak mı, suç mu? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Biber gazı yasak mı, suç mu? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi?

Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi? Biber gazı yasak mı? Son günlerde arama motorlarında biber gazı satışıyla ilgili birçok arama yapılıyor. Biber gazı kullanmanın yasak olup olmadığı ve bunun hukuki sonuçlarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu soru Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlanmıştı. Bazı durumlarda biber gazı kullanımı silah niteliğine girebilir ve cezanın ağırlaştırılmasına neden olabilir.

Biber gazı yasak mı? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi? Son yıllarda sayısı artan kadına şiddet ve taciz olaylarının ardından bu soruların yanıtları sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar, kendilerini korumak için biber gazı taşımanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, biber gazı yasak mı? Özellikle kadınların zor durumlar için çantasında bulundurduğu biber gazı kullanmak yasak mı değil mi? Bu soru Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlanmıştı.

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BİBER GAZI YASAK MI?

Taciz, kapkaç, saldırı gibi olaylarda, özellikle metropollerde kadınlar kendilerini güvende hissetmek istiyor. Bazı kadınlar kendilerini korumak için çantalarında biber gazı taşıyor.

Osman İmece'nin haberine göre; biber gazını kendinizi korumak için kullandığınızda herhangi bir cezası yok. Fakat kasıtlı olarak birine zarar vermek istediğinizde, Yargıtay biber gazını silah olarak sayıyor. Bir kişininin sağlığını tehliyet atmak sebebiyle kullanıldığında cezanın ağırlaştırılmasına sebep olmaktadır.

İşte haberin detayları;

VATANDAŞIN SORUSUNA YANIT GELDİ

Çoğunlukla 'dünyanın en acı biberi' diye bilinen kırmızı Şili biberinden üretilen biber gazıyla alakalı bir vatandaşın, "Biber gazı kullanmak veya taşımak yasal mıdır?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi.

'GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN'

Ülkeye kaçak yollardan getirildiği açıklanan biber gazlarına internetten ulaşmak oldukça kolay. Sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları için il emniyet müdürlükleri bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin kaçak biber gazı için 'Gümrük kaçağı ürün' olarak işlem yaptığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin biber gazı kullanımını 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde düzenlendiği belirtiliyor. Mevzuata göre göz yaşartıcı gaz ve silahlar, kanuna aykırı veya sonradan bu hale dönüşen gösteri, yürüyüş, miting gibi eylemlerde kullanılıyor.

Türkiye'de üretimi olmayan biber gazı genellikle Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinden ithal ediliyor. Biber gazının kilo fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor.

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