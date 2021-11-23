Son dakika: Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ üyelerinin ifadeleri sonucu, bazı şüphelilerin örgüt üyesi askeri personelden sorumlu "mahrem imam" oldukları tespit edildi.

42 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde operasyon düzenledi.

53 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.