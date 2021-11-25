Müge Anlı'nın araştırdığı Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra flaş gelişme! İşte olay ihbar
Müge Anlı'nın katili aradığı Çağla Tuğaltay olayında acılı ailenin komşusunun ihbarı gündeme oturdu. 5 Haziran 2000'de İstanbul'un Şişli ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay'ın soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. 21 yıl sonra savcılığa başvuran Volkan Ö., hatırladıklarını anlattı. Volkan Ö., komşusunun Çağla'nın ölümüyle ilgisi olabileceğini iddia ederek ifadesinin alınmasını belirtti. Müge Anlı'nın soruşturmanın zaman aşımına uğramadan harekete geçmesi yeni gelişmelerin önünü açmıştı.
Müge Anlı 2020'de ATV ekranlarında 5 Haziran 2000'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katilini araştırmıştı. Aradan geçen 21 yıla rağmen devam eden araştırmada yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Şişli'deki evinde 5 Haziran 2000'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için 21 yıldır yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızla aynı mahallede ikamet eden Volkan Ö., bir anını hatırladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Çağla'nın öldürüldüğü gece aynı mahallede ikamet eden komşusu Yusuf K.'nin yanına geldiğini ve elindeki bıçağı kendisine tutturmaya çalıştığını ileri süren Volkan Ö., komşusunun Çağla'nın ölümüyle ilgisi olabileceğini iddia ederek ifadesinin alınmasını ihbar etti.
İstanbul'da lise öğrencisi olan Çağla Tuğaltay (15), Nedim ile Gülnur Tuğaltay'ın iki çocuğundan biriydi. 5 Haziran 2000'de Çağla, evlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Cesedi bulunduğunda iç çamaşırı çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, tecavüze uğramamıştı. Kapıda zorlanma izi yoktu. Katil kanlı ellerini mutfaktaki lavaboda yıkamıştı. Çağlanın tırnakları arasından çıkan DNA örneği incelendi. Ancak 20 yıl geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamadı.
DOSYANIN KAPANMASINA GÜNLER KALMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Tuğaltay'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmanın, olayın üzerinden 20 yıl geçmesi ve failin bulunamaması nedeniyle 5 Haziran 2020'de kapanması beklenirken, ifade ve inceleme işlemleri devam ettiği için zamanaşımı durdurulmuş, soruşturmaya devam edilmişti.
Olayın üzerinden geçen 21 yıla rağmen fail veya faillerin bulunabilmesi için devam eden soruşturmada, savcılık, Tuğaltay'ın tırnak arasındaki örnek ile olay günü üzerinde bulunan kıyafetini Adli Tıp Kurumu Başkanlığına göndererek, DNA çalışması yapılamasını, failin saç ve göz rengiyle, biyo coğrafik soy analizini yüzdesel olarak tespit edebilen "Yeni Nesil Dizileme(NGS)" cihazıyla inceleme yapılmasını talep etti.
21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN TANIK
Dosyanın kapanmasının gündeme geldiği gün olaya tanıklık ettiğini söyleyen bir kişi ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren 38 yaşındaki Volkan Ö., genç kızın ölümüyle ilgili bir anı hatırladığını ileri sürerek ifade verdi.
Çağla Tuğaltay ile aynı mahallede oturduğunu ve olay tarihinde 17 yaşında lise öğrencisi olduğunu söyleyen genç adam, bir şahsın olay gecesi yanına geldiğini bir bıçak vermeye çalıştığını ve bıçağı tutmasını istediğini iddia etti.
Volkan Ö. ifadesinde, 'Eve döndüğüm akşam bir şahıs yanıma geldi. Ben bu adamı tanıyorum. O da komşumuz olay Yusuf K. idi. Elindeki bıçağı bana uzatarak 'Şu bıçağı al kenara bırak' dedi.
Ben de kıyafetimi kirletemem dedim. Beni tehdit etti. Eve gittim. Sabah saatlerinde tatil için Balıkesir'e gittik. Döndüğümde Çağla'nın öldüğünü öğrenmiştim. Tatildeyken bu olay aklımdan çıktı. Yıllar sonra Çağla'nın tanıdık biri tarafından öldürülmüş olabileceğine dair haberler çıktı.
Aklıma hemen yaşadığım bu olay geldi. Beni tehdit ederek bıçağı bana tutturmaya çalışan şahısın ifadesinin alınmasını istiyorum. Belki bu olayla bir bağlantısı olabilir' dedi. Genç adamın ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca işleme alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı?
- Kadıköy metro bıçaklı saldırı videosu! Kadıköy saldırganı kimdir, kimliği belli mi?
- Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...
- 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi'nde genel af, ceza indirimi var mı? İşte tam metin...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama
- Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
- Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...
- Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?
- Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...
- Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?
- Beşiktaş Ajax canlı izleme yolları! 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? İşte o yollar...