Müge Anlı’nın araştırdığı Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra flaş gelişme! İşte olay ihbar

21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN TANIK

Dosyanın kapanmasının gündeme geldiği gün olaya tanıklık ettiğini söyleyen bir kişi ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren 38 yaşındaki Volkan Ö., genç kızın ölümüyle ilgili bir anı hatırladığını ileri sürerek ifade verdi.

Çağla Tuğaltay ile aynı mahallede oturduğunu ve olay tarihinde 17 yaşında lise öğrencisi olduğunu söyleyen genç adam, bir şahsın olay gecesi yanına geldiğini bir bıçak vermeye çalıştığını ve bıçağı tutmasını istediğini iddia etti.