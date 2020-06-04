Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayında Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi yürekleri ferahlattı. Çağla Tuğaltay henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek katledilmiş ve cinayetin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kadar katili bulunamamıştı. Vahşice işlenen cinayet dosyasının zaman aşımı nedeniyle kapanmasına 1 gün kala biraz olsun yüzleri güldüren haber geldi.