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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayında Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi yürekleri ferahlattı. Çağla Tuğaltay henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek katledilmiş ve cinayetin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kadar katili bulunamamıştı. Vahşice işlenen cinayet dosyasının zaman aşımı nedeniyle kapanmasına 1 gün kala biraz olsun yüzleri güldüren haber geldi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:52
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Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

Müge Anlı bugünkü canlı yayınında Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 20 yıl önce evinde boğazı kesilerek katledilmişti. 5 Haziran 2000'de işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin zaman aşımı nedeniyle kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın Müge Anlı'dan yardım istemesi üzerine TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başlamıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

Dosyanın kapanmasına bir gün kala Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili son dakika bilgisi Türkiye'nin yüzünü güldürdü.

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Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay evinde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayetten 14 yıl sonra ise Çağla'nın tırnakları arasında katilin DNA izi bulundu. 20 yıldır faili meçhul olarak duran dosyanın 5 Haziran'da zaman aşımına uğraması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

ZAMAN AŞIMI DURDURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu savcılığı, suç faili olduğu düşünülen kişilerin ifade alma ve kan örneklerini inceleme işlemleri devam ettiği için, TCK 67. maddesi gereğince zaman aşımını durdurdu.

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Müge Anlı’da araştırılan Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli gelişme! Zaman aşımıyla ilgili beklenen haber geldi

KAPICININ KAN ÖRNEĞİ VE İFADESİ ALINDI

Dosyada başka bir gelişme daha yaşandı. Savcılık o dönem Tuğaltay ailesinin yaşadığı apartmanda kapıcılık yapan kişinin geçtiğimiz gün ifadesini aldı. 57 yaşındaki kapıcının aynı zamanda kan örneği alınarak Çağla'nın sol elinin tırnak içindeki deri kalıntıları ve bina girişinde tespit edilen kan örneği ile DNA eşleşmesi olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.