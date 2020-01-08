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Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü canlı yayınına işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek katledilen Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden 19,5 yıl geçmesine rağmen katili hala bulunamadı. Vahşice işlenen cinayet dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. Müge Anlı'nın yayında yaptığı duyurunun ardından TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa teklifi hazırlığı başladı. Katil hakkında yaşanan sıcak gelişmeleri de aktaran Müge Anlı, çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ifade etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:13
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Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü canlı yayınında bundan tam 19.5 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündeme geldi. Çağla Tuğaltay isimli genç kız henüz 15 yaşındayken evlerinde boğazı kesilerek katledilmişti. Olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen katil bulunamazken dosyanın faili meçhul cinayet olarak kapanması için son 6 ay kaldı.

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Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Gülnur Saygı, cinayet dosyasının kapanmaması ve katilin bulunması için yardım istedi.

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Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Şimdiye dek katili belli olmayan birçok olayı aydınlatan Müge Anlı ve ekibi bu kez Çağla Tuğaltay olayını aydınlatmaya çalışıyor. Levent Kız Meslek Lisesi'nde okurken etrafında çok sevilen saygılı bir kız çocuğu olarak tanımlanan Çağla Tuğaltay, İstanbul'un Şişli ilçesinde boğazı kesilerek öldürüldü.

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Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Cinayet sonrasında Çağla'nın tırnaklarındaki tüy artıkları ve deri DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayet dosyası faili meçhul olarak kapanmak üzere olan dosyayla ilgilenen Müge Anlı ve ekibi bunun önüne geçmek için soruşturmalara başladı.

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Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Müge Anlı bugünkü canlı yayında Çağla Tuğaltay cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini aktardı.