Müge Anlı'da işlenen Çağla Tuğaltay dosyasında önemli gelişme! TBMM’de yasa teklifi hazırlığı başladı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü canlı yayınına işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek katledilen Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden 19,5 yıl geçmesine rağmen katili hala bulunamadı. Vahşice işlenen cinayet dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. Müge Anlı'nın yayında yaptığı duyurunun ardından TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa teklifi hazırlığı başladı. Katil hakkında yaşanan sıcak gelişmeleri de aktaran Müge Anlı, çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ifade etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeler...