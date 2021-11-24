Son dakika: Kur operasyonunun kanıtları emniyeti harekete geçirdi! Dolar euro provokasyonlarına inceleme başlatıldı

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırılar döviz kurlarındaki anormal artışa neden oldu. Dolar ve Euro'daki artışın ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında 271 hesap inceleme altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.