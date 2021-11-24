Son dakika: Kur operasyonunun kanıtları emniyeti harekete geçirdi! Dolar euro provokasyonlarına inceleme başlatıldı
Son dakika haberleri... Türkiye'ye karşı başlatılan kur operasyonu CHP'nin yandaş medyası ve Gezicilerin sokaklara inmesiyle gözler önüne serildi. Türkiye'ye ekonomik saldırıların kanıtlarının ortaya çıkması emniyeti harekete geçirdi. Dolar ve Euro'daki artışın ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında 271 hesap inceleme altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırılar döviz kurlarındaki anormal artışa neden oldu. Dolar ve Euro'daki artışın ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında 271 hesap inceleme altına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İŞTE KUR OPERASYONUN KANITI
Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.
GEZİCİLER YİNE SOKAKTA!
TİP, TKP gibi terör ile bağlantıları olan partiler döviz kurundaki oynaklığı fırsat bilip halkı sokağa çağırdı.
Türkiye'nin iktisadi olarak ayakta durmasını kaldıramayan çevreler tarafından düzenlenen spekülatif kur ataklarıyla hükümetin itibarı hedef alınıyor. Durumu fırsat bilen küresel çetenin piyonları sokaklarda görevini ifa ediyor.
CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA GEZİCİ TAYFAYA ÇANAK TUTTU
CHP'nin fonladığı bilinen ve sürekli olarak CHP'nin yalanlarını manşetlerine taşıyan HALK TV, Cumhuriyet, ODA TV gibi medya organları operasyonda önemli bir yer ediniyor.
Türkiye üzerine oynanan kur oyununu görmezden gelen CHP'ye yakın medya organları söz konusu sokak hareketlerini pompalamaktan kaçınmıyor.
POLİSTEN MÜDAHALE
Ankara'da ve İstanbul Karaköy'de sokağa çıkan gezici tayfaya polis müdahale etti.
AMAÇLARI TÜRKİYE EKONOMİSİ DEĞİL ERDOĞAN!
Türkiye ekonomisinin battığını iddia eden Gezici tayfanın asıl amacının ekonomi falan olmadığı ortaya çıktı. Türkiye'ye operasyonu devreye sokan odaklar "Erdoğan giderse dolar düşer" algısı yapmaya başladı.
"DAHA ÖNCE DENENEN VE BAŞARILI OLMAYAN OPERASYONLAR"
Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır." diye konuştu.
"PANİK HAVASI, TEŞEBBÜSTEN ÖTEYE GEÇEMEYECEK"
Türkiye'ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan pani havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN MİHVERİNDE OLAN BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELE BİTMEZ"
"Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz..." diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
"Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasından rahatsız olanların devreye soktuğu operasyona sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Bazı kullanıcılar "Faiz düşünce bankadan kredi çekip dolar alanlar bugün dolar yükseldi diye hükümet istifa diyor... Sizin gibi çapsızlara karşı ben Recep Tayyip Erdoğan'a GÜVENİYORUM" derken bazı kullanıcılar ise "Biz, ülkemize operasyon çekiliyor deyince inanmıyor ama Erdoğan giderse dolar düşer diye tweetler atıyor. Hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz" ifadeleriyle oyunu gözler önüne serdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
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