Kur operasyonunun ana sebebini A Haber’de anlattı: Enerjide millileşme!

TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU

Enerji boyutuna tekrar dönecek olursak Türkiye son yıllarda ciddi manada yerli ve milli kaynakların devreye alınması noktasında önemli adımlar attı. Yenilenebilir enerjilere yapılan yatırımlar dolayısıyla şu anda kurulu gücün yüzde 50'den fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir yapıya dönüştü. Tabii enerji arz güvenliği bakımından da kendisini garantiye almak isteyen bir Türkiye var. Onun için de alternatif enerji kaynaklarını devreye sokuyor. 70 yıldan beri bir nükleer enerji hikayesi vardı ki Türkiye çok doğru bir karar vererek 2010 yılında bu nükleer santralin yapılması için düğmeye bastı ve 2023 yılında da bilindiği üzere bu dört üniteden oluşan nükleer santralimizin birinci ünitesi devreye girmiş olacak. Yine Batı Karadeniz 1.5 sene içinde bulduğumuz doğal gaz var biliyorsunuz. Önce 320 milyar metreküp, peşinden 85 milyar metreküp ve 135 milyar metreküp. 540 milyar metreküplük bir rezerv keşfettik ki bu denizlerde keşfedilen en büyük kaynak olarak biliniyor ve bunun da yerli ve milli imkanlarla sisteme kazandırılması noktasında çalışmalar başladı ve 2023'te sisteme entegre edilmiş olacak. Enerji teknolojilerine yatırım yapmaya başladık. Bütün bunlar ekonominin lokomotifi olan enerjide bağımsızlık isteyen bir Türkiye olduğunu gösteriyor.