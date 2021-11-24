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Kur operasyonunun ana sebebini A Haber’de anlattı: Enerjide millileşme!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Kur operasyonunun ana sebebini A Haber’de anlattı: Enerjide millileşme!

A Haber ekranlarına konuk olan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye üzerine oynanan kur oyunuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği gaz keşiflerinin iktisadi saldırının en büyük sebeplerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yalçın, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı’nın yayınladığı bildiriye dikkat çekti.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, kur üstünde yürütülmek istenen ekonomik operasyonla ilgili konuştu.

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Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın:

Ben bu işi enerji açısından ele almak istiyorum çünkü Batı Karadeniz'deki gazın çıkartılmasından bu yana gelen süreçle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere artık Türkiye bölgesinde kabına sığmayan, giydirilmeye çalışılan ceketin dar geldiği bir ülke ve yeni bir güç odağı olmaya başladı. Artık dünyada yeni bir güç ekseni oluşuyor ve bu güç ekseninin de liderliğini Türkiye yapıyor. Bunu Batılı ülkeler çok rahat bir biçimde görebiliyorlar ve bu açıdan Türkiye'yi her konuda engelleyebilmek için ellerinden gelen her türlü çabayı da harcıyorlar.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN BİLDİRİSİNE VURGU YAPTI

Örnekler verecek olursak; Türkiye, Savunma Sanayiinde ve birçok teknoloji alanında artık yerli ve milli patentlerle üretim yapmaya başlaması ve bunu da dünyaya ispat etmiş olması pek çok kimseyi rahatsız etmeye başladı. Onun ötesinde 10 gün kadar önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın yayınladığı 121 maddelik bir bildiri var. Burada 2040 vizyonu ve 21. Yüzyılın ''Türk asrı'' olması noktasında ipuçları veriliyor. Bunu da çok iyi okuyorlar tabii ki.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU

Enerji boyutuna tekrar dönecek olursak Türkiye son yıllarda ciddi manada yerli ve milli kaynakların devreye alınması noktasında önemli adımlar attı. Yenilenebilir enerjilere yapılan yatırımlar dolayısıyla şu anda kurulu gücün yüzde 50'den fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir yapıya dönüştü. Tabii enerji arz güvenliği bakımından da kendisini garantiye almak isteyen bir Türkiye var. Onun için de alternatif enerji kaynaklarını devreye sokuyor. 70 yıldan beri bir nükleer enerji hikayesi vardı ki Türkiye çok doğru bir karar vererek 2010 yılında bu nükleer santralin yapılması için düğmeye bastı ve 2023 yılında da bilindiği üzere bu dört üniteden oluşan nükleer santralimizin birinci ünitesi devreye girmiş olacak. Yine Batı Karadeniz 1.5 sene içinde bulduğumuz doğal gaz var biliyorsunuz. Önce 320 milyar metreküp, peşinden 85 milyar metreküp ve 135 milyar metreküp. 540 milyar metreküplük bir rezerv keşfettik ki bu denizlerde keşfedilen en büyük kaynak olarak biliniyor ve bunun da yerli ve milli imkanlarla sisteme kazandırılması noktasında çalışmalar başladı ve 2023'te sisteme entegre edilmiş olacak. Enerji teknolojilerine yatırım yapmaya başladık. Bütün bunlar ekonominin lokomotifi olan enerjide bağımsızlık isteyen bir Türkiye olduğunu gösteriyor.

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