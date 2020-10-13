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Jandarmadan sahte alkol operasyonu! İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

'un Avcılar ilçesinde imalathanesine yapılan operasyonda 6 ton etil alkol ele geçirildi. İmalathanenin Mersin'deki sahte alkol ölümleriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Jandarmadan sahte alkol operasyonu! İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son dönemde artan alkol zehirlenmeleri ve ölümleri ile ilgili çalışmalarını artırdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yürüten şube müdürlüğü ekipleri Avcılar'da bir imalathanenin Mersin'deki alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.İ., H.Ç. ve Ş.C. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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