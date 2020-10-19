19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da sahte içki operasyonu! 55 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın’da sahte içki operasyonu! 55 litre etil alkol ele geçirildi

Didim ilçesinde polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Aydın’da sahte içki operasyonu! 55 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara istinaden bir ikamette arama yapıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, 55 litre , 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş el yapımı rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin maddesi, 1 adet küçük şişede üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta geçici körlüğe neden olan sahte içki ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ'TA GEÇİCİ KÖRLÜĞE NEDEN OLAN SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı FOÇA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi! 'Baron' yakalandı SAHTE İÇKİ FACİASINDA ÖLENLERİN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ! 'BARON' YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA