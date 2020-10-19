Aydın’da sahte içki operasyonu! 55 litre etil alkol ele geçirildi
Didim ilçesinde polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.
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NELER ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş el yapımı rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin maddesi, 1 adet küçük şişede üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.