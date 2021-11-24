Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı devam eden terör operasyonları hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.