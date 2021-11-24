Son dakika: Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu Toplantısı'nda! TURKOVAC için yeni karar alınacak mı? Kısıtlama ve yasaklar gelecek mi?
Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda üçüncü doz BioNTech aşılarında uygulanan doz sayısı da değerlendirilecek. İşte Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacak konular.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta yapılmazken en son 10 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun devreye gireceğini duyurmuştu.
Diğer yandan artan vakalar sonrasında yeni kararların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi?
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgın seyri ve aşı programıyla toplandığını anımsatarak toplantıda ele alınan önemli sonuçları şu şekilde sıraladı:
1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.
2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren (11 Kasım) mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.
3. Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.
4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden Görkem Demiral'ın ablası bakın kim çıktı! O da yarışmaları teker teker gezmiş
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!
- 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri... Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri!
- Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri!
- Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kimleri kapsayacak, neler getirecek?
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...
- Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? İşte hayatı...