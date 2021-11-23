Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'deki FETÖ/PDY davasında yargılanan ihraç polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık F.Ç'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ihraç polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık eski polis F.Ç. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında sanığın, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık, örgütün kullandığı kodlamada "EA" koduyla yer aldığı iddiasını reddederek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık F.Ç'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.