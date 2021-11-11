CHP’li Tanju Özcan bildiğiniz gibi: Bolu’da yabancıların nikah ücretini 100.000 lira yapmak için teklif hazırladı

"YABANCILARIN BOLU'DA ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİ OLMALARINI İSTEMİYORUZ"

Özcan, yabancı uyrukluların Bolu'da evlenmesini istemediklerini hatta kentten gitmelerini istediklerini dile getirerek, "Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum." dedi.

YABANCILARIN SU FATURASINA YÜZDE 10 ZAM

CHP'li Özcan, geçtiğimiz aylarda da yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam uygulanacağını duyurmuştu. Tanju "Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Özcan, göreve geldikten sonra mültecilere ayni ve nakdi yardımda bulunulmaması için de talimat vermişti.

SKANDAL SÖZLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Özcan yine geçtiğimiz aylarda katıldığı Youtube programında başından geçen bir anıyı anlatarak başörtülü bir kadınla ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Bolu'da yanına tesettürlü bir kadının yanaştığını söyleyen Tanju Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...." şeklinde tepki çeken sözler söylemişti.