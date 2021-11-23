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Son dakika: Başkan Erdoğan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Ankara'da bir araya geldikleri belirtilen ikilinin görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

detaylar gelecek...

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