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Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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Adana’da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl hapis cezası

Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık C.G. ile avukatı katıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kentte PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğü, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğu gerekçesiyle C.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.G, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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