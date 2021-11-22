Son dakika: Sözcü'nün "Ekmek 4 TL olacak" iddiasına yalanlama! Türkiye Fırıncılar Federasyonundan açıklama geldi

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık."