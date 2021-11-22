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Son dakika: Sözcü'nün "Ekmek 4 TL olacak" iddiasına yalanlama! Türkiye Fırıncılar Federasyonundan açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Son dakika: Sözcü’nün Ekmek 4 TL olacak iddiasına yalanlama! Türkiye Fırıncılar Federasyonundan açıklama geldi

Son dakika haberine göre; Türkiye Fırıncılar Federasyonundan "Ekmek 4 TL olacak" iddiasına yalanlama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Söz konusu manipülatif haber bugün Sözcü Gazetesi tarafından ortaya atılmıştı.

Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan manipülatif haberde dövizdeki dalgalanma sonrası ekmeğin 4 TL olacağı öne sürüldü. Söz konusu haber birçok internet sitesi tarafından da paylaşılırken, sosyal medyada da algı operasyonu başlatılmıştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sözcü Gazetesi'nin haberinin asılsız olduğunu ifade etti. Balcı, "Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

'FIRINLAR 10 GÜNE KADAR KEPENK KAPATACAK! EKMEK 4 TL OLACAK' İDDİALARINA YALANLAMA
Balcı, yazılı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberlerle kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık."

"DURUMDAN VAZİFE ÇIKARANLARA 'DUR' DENİLMELİ"
Yaşanmakta olan hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı "Dur" denilmesi gerektiğine dikkati çeken Balcı, "Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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