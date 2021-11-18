Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan ve Azerbaycan açıklaması!

"TÜM İMKANLARLA CAN GARDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Bakan Akar; "Biz dünyada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunlar dahil tüm sorunları barışçıl sistemle ve uluslararası hukuk yöntemiyle çözülmesinden yanayız. Bunun için de büyük çaba gösteriyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın da barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak; Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını korumakta azimliyiz, kararlıyız. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler için de elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Can gardaşımız Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaki öz vatan Karabağı Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı gardaşlarımızın yanında olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Coğrafya bir kaderdir, Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.