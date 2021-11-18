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Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? 18 Kasım Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Döviz kurları son durum…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? 18 Kasım Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Döviz kurları son durum…

Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? 18 Kasım Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı sonrası döviz kurlarında değişiklik yaşanıyor. Dövizde yaşanan yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Faiz kararı açıklanmadan önce dolar kuru 10,57 seviyelerinde bulunuyordu. Peki; 18 Kasım faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? İşte; 18 Kasım Dolar, Euro, Sterlin kaç lira sorusunun yanıtı!

Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? 18 Kasım Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Döviz kurlarında son durum arama motorlarında sorgulanıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı faiz kararı için açıklama geldi. Kritik faiz kararının ardından dolar ne kadar sorusu araştırılıyor. Peki; 18 Kasım faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? İşte karar sonrası dolarda son durum!

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladı MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI AÇIKLADI

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Doların ilk tepkisi 10,70 kuruşa çıkmak oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI!

Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık faiz indirimi geldi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.711,77 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 ve 4,74 puan değer kazanarak 1.711,77 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,27 artarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşımıştı.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 301,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 587 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 285,6 milyar dolar oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

Faiz kararı ne anlama geliyor? FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

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