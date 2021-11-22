Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 47 kilogram nargile tütünü, 3 bin 920 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 27 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.