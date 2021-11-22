Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor! Yüzde 95'i tamamlandı
Ulaşım ve iletişimdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Ankara-Sivas arasındaki yol 12 saatten 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren hattı projesinin yüzde 95'i tamamlandı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak tren hattı, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.
Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet altüst geçit, 611 adet köprümenfez inşa edildi.
"YAPIM ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 95 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Ankara-Sivas YHT projesi hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:
"Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek."
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