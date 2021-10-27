İstanbul’da dev operasyon: 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi





Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde 4 depo, bir iş yeri, 2 kamyonet ve bir TIR'a ait dorseye yapılan eş zamanlı baskında piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 16 ton 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli ise gözaltına alındı.