İstanbul'da dev operasyon: 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL'yi bulan 16 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'lar ile İstanbul'a getirdikleri TAPDK bandrolsüz nargile tütünlerini ihracat malı süsü vererek sahte irsaliyeyle Başakşehir'de bir depoda stokladıkları ardından da piyasaya sürdükleri ihbarını alarak harekete geçti.
Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde 4 depo, bir iş yeri, 2 kamyonet ve bir TIR'a ait dorseye yapılan eş zamanlı baskında piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 16 ton 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli ise gözaltına alındı.
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