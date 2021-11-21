Son dakika: İllere göre koronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın." ifadelerine yer verdi.

İŞTE VAKA SAYILARINDAKİ SON TABLO

Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulundu. Peki; Türkiye'de son 24 saatte kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti, vaka rakamları ne kadar oldu? Aşılamada son durum ne? İşte ayrıntılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." dedi.

20 KASIM 2021 CUMARTESİ KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Son 24 saatte Türkiye'de 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.