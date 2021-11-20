20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İki doz aşısını yaptıranların sayısı ne kadar oldu? Bakan Koca duyurdu

İki doz aşısını yaptıranların sayısı ne kadar oldu? Bakan Koca duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
ABONE OL
İki doz aşısını yaptıranların sayısı ne kadar oldu? Bakan Koca duyurdu

Son dakika.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının bugün 50 milyonu geçtiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." ifadelerine yer verdi.

DÜNÜN VE GEÇMİŞ GÜNLERİN TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA