Son dakika: Terör örgütü PKK'ya "pençe" darbesi: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

"TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Bakanlık kaynakları, Pençe serisi harekatlarla teröristler tarafından "girilemez" olarak nitelendirilen alanlara tek tek girildiğini vurguladı.

Harekatlar kapsamında bölgede yıllarca teröristlerce geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak için de tehdit oluşturan ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütüyle mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde sürdüğünü kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hafta içi terörle mücadeleye yönelik yaptığı açıklamalarda, "40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradaki hainler anladı, hamileri de anlamalı, anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.



