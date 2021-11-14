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Son dakika: Ekim ayında Pençe Yıldırım Harekatı ile 27 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Son dakika: Ekim ayında Pençe Yıldırım Harekatı ile 27 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Türk komandolarının Ekim ayındaki Pençe Yıldırım Harekatı operasyonları hakkında bilgi verdi. Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Ekim ayında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Ekim ayında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi, aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağarayı tahrip etti, 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmatı ele geçirdi."

Detaylar gelecek...

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