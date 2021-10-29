29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | PKK'ya Pençe Yıldırım operasyonu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | PKK'ya Pençe Yıldırım operasyonu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Son dakika | PKK’ya Pençe Yıldırım operasyonu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA