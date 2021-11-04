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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya Pençe Kaplan darbesi

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika | Terör örgütü PKK’ya Pençe Kaplan darbesi

Son dakika haberi...Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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