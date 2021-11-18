Heybeliada yangını davasında karar çıktı! Sanık 12 yıl hapse çarptırıldı

Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan yangın sonucu 5 hektar yanmıştı. Olay günü polis ekiplerine bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini vermişti. Kısa zamanda yakalanan Sedat D. hakkında 'Kasten orman yakma' suçundan 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

'YANGININ TERSİNE DOĞRU GİDİYORDU'

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesi görüldü. Duruşmaya sanık Sedat D. katılırken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.A., 'Olay günü Heybeliada komutanının misafiri olarak oradaydım. Birlikte ormanlık alanda akülü araçla dolaşırken yangın olduğunu fark ettik. Herkes yangını söndürmeye çalışırken daha önce teşhisini yaptığım kırmızı şapkalı sanığın yangının tersi istikametine doğru sırt çantasıyla bize yaklaştığını gördüm' dedi.

'SANIĞI NET ŞEKİLDE GÖRDÜM'

Tanık S.A, beyanının devamında sanığın elinde bidon beya başka bir şey görmediğini belirterek 'Kendi aramızda bu durumun garip olduğunu konuştuk. Çünkü yangının başladığı nokta bizim ilk etapta bulunduğumuz yola 60-70 metre uzaklıkta bir alandı. Sanık ise yangınım bulunduğu noktadan anayola doğru inmekteydi. Bu alan dikey ve ormanlık olduğu için sanığın orada olduğunu garipsedik. Bu esnada yandından uzaklaşarak bize doğru gelen başka bir şahıs yoktu. Biz de yangına doğru çıktığımız için sanığı net olarak gördüm' şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında dosyada adı geçen tanıkların olay günü sanığı telaşlı ve hızlı bir şekilde yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini, sanığın ellerinden alınan svap örneklerini üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda yanıcı madde olan aseton artıklarının tespit edildiğini, tanıkların bir kısmının sanığı yangın yerinden uzaklaşırken elinde bidonla gördüklerini, tüm deliller kapsamında sanığın üzerine atılı 'Kasten orman yakma' suçunu işlediğini, yapılan incelemede yangının doğal yollarla çıkmadığının tespit edildiğini ve bu kapsamda sanığın cezalandırılması istedi.

12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sedat D.'nin üzerine atılı 'Kasten orman yakma' suçunu işlediği yönünde kanaat oluşturarak sanığın 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.