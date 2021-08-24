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Son dakika: Heybeliada‘da korkutan orman yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika: Heybeliada‘da korkutan orman yangını

Son dakika haberine göre: Cumartesi günü Heybeliada’da çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonunda söndürülürken, gece saatlerinde adada bir yangın daha çıktı. Adalar itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

İstanbul Heybeliada'da, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maltepe ve Kartal itfaiyesi de yangına müdahale için Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde hazır bekletildi.

Adalar itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

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