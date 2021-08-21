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İstanbul Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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İstanbul Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi HEYBELİADA'DA YANGININ BIRAKTIĞI HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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