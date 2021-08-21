Son dakika: Heybeliada’da korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı





İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Saat 13.15'te Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde çıkan yangın, halkımızın gönüllü katılımı, güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapılan yoğun ve gayretli çalışmalar neticesinde saat 14.55 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına; havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan 30 arazöz, 12 itfaiye aracı, 8 toma ile 500'ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin" denildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü adada yanan alan havadan da görüntülendi.

HEYBELİADA'DAN KIYI EMNİYETİ VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangında Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaşın, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi.