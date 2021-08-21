Son dakika: Heybeliada'da korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre: İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. İzmir, Muğla ve Antalya'dan 4 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi. Yangına adadaki vatandaşlar da müdahale etti. Acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye geldi. İstanbul Valiliği, yangında Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaşın, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın saat 14.55 itibarıyla kontrol altına alındı.
Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesindeki saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopterleri, uçaklar ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangına adadaki vatandaşlar da müdahale etti. TOMA'lardan da alevlere su sıkıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının saat 14.55'te kontrol altına alındığını açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımında, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.
#Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 21, 2021
Soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. #İstanbul'umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/w0N13NrWuy
İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Saat 13.15'te Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde çıkan yangın, halkımızın gönüllü katılımı, güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapılan yoğun ve gayretli çalışmalar neticesinde saat 14.55 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına; havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan 30 arazöz, 12 itfaiye aracı, 8 toma ile 500'ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin" denildi.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü adada yanan alan havadan da görüntülendi.
HEYBELİADA'DAN KIYI EMNİYETİ VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ
Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.
İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangında Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaşın, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi.
DUMANDAN ETKİLENEN 2 İTFAİYECİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Orman Genel Müdürlüğü Heybeliada'da çıkan yangın ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Çıkış Saati: 13:07
İlk Müdahale: 13:10
İlk etapta sevk edilen ekipler: 1 Uçak 3 Helikopter 5 Arazöz
Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar.
📍İstanbul/ Adalar - #Heybeliada— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 21, 2021
⏱Çıkış Saati: 13:07
⏱İlk Müdahale: 13:10
İlk etapta sevk edilen ekipler:
➡️ 1 Uçak
➡️ 3 Helikopter
➡️ 5 Arazöz
Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar. pic.twitter.com/K7jhXx4u8c
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Ada sakinleri ve sahilde bulunan vatandaşlar beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.
MSB'DEN HEYBELİADA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, görevlendirilen araç ve personelin yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığından da çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.
YANGINA TOMA MÜDAHALESİ
Heybeliada'da orman yangın söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis helikopteri, 3 deniz botu, 8 TOMA ve 100 personel katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Heybeliada'da çıkan orman yangını için polis helikopteri, 3 polis deniz botu, 8 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) görevlendirdi. TOMA'lar ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca 100 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi.
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