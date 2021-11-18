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Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan Kuzey Irak’ta öldürüldü!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan Kuzey Irak’ta öldürüldü!

Ali Haydar Kaytan kimdir? Canlı bomba olacak teröristleri seçen “Fuat” kod adlı Ali Haydar Kaytan, MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu gelişmenin ardından Ali Haydar Kaytan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kaytan, PKK’nın sözde kurucularından birisi olarak biliniyordu. Peki; Ali Haydar Kaytan kimdir?

Ali Haydar Kaytan kimdir? PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan kimdir? MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirilen Kaytan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımlanıyordu.

MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON

Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

ALİ HAYDAR KAYTAN KİMDİR?

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

OPERASYON KORKUSUYLA YER DEĞİŞTİRİYORDU

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

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