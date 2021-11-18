Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan Kuzey Irak’ta öldürüldü!

OPERASYON KORKUSUYLA YER DEĞİŞTİRİYORDU

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.