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Meral Akşener'in Lütfü Türkkan planı belli oldu: Sessiz kal geri döneceksin

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Meral Akşener’in Lütfü Türkkan planı belli oldu: Sessiz kal geri döneceksin

Türkiye, şehit ağabeyine "Senin bacını s..." diye küfür eden Lütfü Türkkan'ın TBMM çatısı altında görmek istemedi. Milyonların tepkisini üzerine çeken İYİ Partili Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi beklenirken Meral Akşener, vekiline sahip çıkıp şehit ağabeyini azarladı ve adeta hakareti meşru gördü. Kamu vicdanını yaralayan Meral Akşener göstermelik olarak Türkkan'ı partideki görevinden alıp, basından uzaklaştırdı. Sessizliğe gömülen Lütfü Türkkan'ın günlerdir herhangi bir açıklama yapmaması da Meral Akşener'in bir planı olduğu ortaya çıktı. Akşener Türkkan'a "Sessiz kal, olay unutulsun geri döneceksin" diyerek küfürbaz vekilinin gönlünü aldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine "Senin bacını s..." şeklinde ettiği küfür nedeniyle yapılan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye genelinde büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılaşan İyi Partili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla sessizliğe geçti.

Gazetecilerin ısrarlarına rağmen açıklama yapmayan Lütfü Türkkan, uzun zamandır aktif olarak kullandığı Twitter hesabından da uzak kaldı.

Skandal olayın yaşandığı gün Twitter'da kendisine sahip çıkan kullanıcıların tweet'lerini beğenen Lütfü Türkkan, artık Twitter hesabına da girmiyor.

"SESSİZ KAL GERİ DÖNECEKSİN"

Meral Akşener'in, yaşanan olayın unutulması için bir süre Lütfü Türkkan'a sessiz kalma talimatı verdiği öğrenildi.

Türkkan'ın yakın zamanda yeniden Meral Akşener'in yanında görülmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Meral Akşener, şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmış ve şehit ağabeyine "ahlaksız, yavşak" demişti.

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