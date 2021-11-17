Mado boykot olayı nedir? Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim?

MADO NEDİR?

MADO, Türkiye'de yaklaşık 300, dünya çapında birçok ülkede satış noktası bulunan bir Türk dondurma ve pasta markasıdır. Marka adını iki kelimeden alır: Firmanın kurulduğu şehrin eski adı olan "Maraş" ve "Dondurma".

1850 yılında Yaşar Kanbur tarafından kurulmuştur. Dondurma dükkanı 1991'den sonra zincir haline geldi. Türkiye'de 305'ten fazla restoran ve kafeye sahip olup ayrıca Melbourne ve Sidney, Avustralya; Hollanda, Dubai, Beyrut, Güney Kore, Kıbrıs, Çin, Tayvan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Irak, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan ve Berlin'de şubeleri bulunmaktadır.