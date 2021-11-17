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Mado boykot olayı nedir? Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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Mado boykot olayı nedir? Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim?

Mado boykot olayı nedir? Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim? Türkiye’nin birçok yerinde bulunan Mado sahibi kim? Sosyal medyada başlatılan boykot kampanyasının ardından, restoran hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur’un açıklamasında Çin’le ilgili ifadeler dikkat çekti. Ayrıca Kanbur'un Uygur Türklerinin geçen ay yapacağı toplantıyı son anda iptal ettirdiği de iddia edildi.

Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim? Mado boykot olayı nedir? Sosyal medyada başlatılan Mado boykot kampanyasının ardından olayın ne olduğu merak edilmeye başlandı. MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, yaptığı açıklamalar ve Uygur Türklerinin yapacağı toplantıyı iptal ettirmesiyle gündeme geldi. Kanbur açıklamasında "Ben bugün Çin'de karnımı doyuruyorsam Çinliyim" sözleri tepki topladı." sözlerini kullandı.

MADO SAHİBİ KİMDİR?

MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'dur. Yaptığı açıklamalarla ve Uygur Türklerinin toplantısını son anda iptal ettirdiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki toplamıştır.

MADO NEDİR?

MADO, Türkiye'de yaklaşık 300, dünya çapında birçok ülkede satış noktası bulunan bir Türk dondurma ve pasta markasıdır. Marka adını iki kelimeden alır: Firmanın kurulduğu şehrin eski adı olan "Maraş" ve "Dondurma".

1850 yılında Yaşar Kanbur tarafından kurulmuştur. Dondurma dükkanı 1991'den sonra zincir haline geldi. Türkiye'de 305'ten fazla restoran ve kafeye sahip olup ayrıca Melbourne ve Sidney, Avustralya; Hollanda, Dubai, Beyrut, Güney Kore, Kıbrıs, Çin, Tayvan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Irak, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan ve Berlin'de şubeleri bulunmaktadır.

UYGUR TÜRKLERİNİN TOPLANTISINI SON ANDA İPTAL ETTİRDİ

Etkinliğin düzenleyicilerinden Doç. Dr. Erkin Emet, basın açıklamasının Mado'nun sahibi Mehmet Kanbur'un telefonuyla iptal edildiğini iddia etmişti.

Emet, yaptığı açıklamada, "Öğrendiğimize göre Mado'nun patronu Mehmet Kanbur Dubai'den telefon açıp, 'Bizim şubemizde Uygurların etkinliği yapılmasın, Çin'deki işlerimiz zarar görür' demiş" şeklinde konuşmuştu.

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