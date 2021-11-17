Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi: Hangi yüzle bizimle helalleşecek?
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik, “İktidar olursa devletimizin büyük uğraşlarla hala temizlemeye çalıştığı örgüt üyelerini hiçbir ayrım yapmadan görevlerine geri başlatacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecektir? Biz FETÖ ile iş tutanlara, şehitlerimize ve ailelerine küfür edenlere sahip çıkanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ülkemizin güneyinde Kürdistan hayali kuranlara karşı tezkereye hayır diyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi.
İlyas, Türkiye'nin gelişimin önünü tıkayan en büyük darbelerden bir tanesinin 28 Şubat post modern darbesi olduğunu belirterek, "Bu darbe ile birlikte inançlı bir nesil sosyal hayatın her alanından şiddetli bir biçimde uzaklaştırılırken, yarının Türkiye'sine yön verecek dindar gençlikte üniversite koridorlarından uzaklaştırılmıştır. FETÖ elebaşısının bir emriyle başını açan örgüt üyeleri bizler okul bahçesine dahi alınmaz iken koşa koşa sınıflardaki, anfilerde ki yerlerini almışlardır. Gelinen noktada görüldü ki 15 Temmuz İşgal girişimine giden yolun temelleri 28 Şubat'ta atılmıştır. Yetişen dindar ve ilkeli nesil okullarını bitiremediği için onların alacakları görevleri FETÖ'nün örgüt elemanları bir şekilde işgal etmiştir" ifadelerini kullandı.
"HANGİ YÜZLE BİZİMLE HELALLEŞECEK"
"İktidar olursa devletimizin büyük uğraşlarla hala temizlemeye çalıştığı örgüt üyelerini hiçbir ayrım yapmadan görevlerine geri başlatacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecektir?" diyen İlyas, "Biz FETÖ ile iş tutanlara, şehitlerimize ve ailelerine küfür edenlere sahip çıkanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ülkemizin güneyinde Kürdistan hayali kuranlara karşı tezkereye hayır diyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Verilen demeci samimi görmüyoruz. Biz sözlere değil,amellere bakıyoruz. Ve biz inançlı bir nesil olarak yarınlarımıza yön vermek için geçmişten ders alıyoruz. Boş sözlere karnımız tok..." açıklamasını yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…
- Türkiye fay hatları haritası! Deprem fay hatları nereden geçiyor? Türkiye’deki faylar…
- Üç Kuruş dizisinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?
- Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar
- İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir?
- Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…
- Gönül Dağı'nın Elif'i Zümre Meğreli sosyal medyayı salladı! Tatilden kare paylaştı yorum yağdı
- GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim, yükseköğrenim...