Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi: Hangi yüzle bizimle helalleşecek?

İlyas, Türkiye'nin gelişimin önünü tıkayan en büyük darbelerden bir tanesinin 28 Şubat post modern darbesi olduğunu belirterek, "Bu darbe ile birlikte inançlı bir nesil sosyal hayatın her alanından şiddetli bir biçimde uzaklaştırılırken, yarının Türkiye'sine yön verecek dindar gençlikte üniversite koridorlarından uzaklaştırılmıştır. FETÖ elebaşısının bir emriyle başını açan örgüt üyeleri bizler okul bahçesine dahi alınmaz iken koşa koşa sınıflardaki, anfilerde ki yerlerini almışlardır. Gelinen noktada görüldü ki 15 Temmuz İşgal girişimine giden yolun temelleri 28 Şubat'ta atılmıştır. Yetişen dindar ve ilkeli nesil okullarını bitiremediği için onların alacakları görevleri FETÖ'nün örgüt elemanları bir şekilde işgal etmiştir" ifadelerini kullandı.